Der Brand in einer Wohnung in Ebnat-Kappel SG verursachte einen hohen Sachschaden. Kapo St. Gallen

Am Montag ist es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Ebnat-Kappel SG zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der St. Galler Gemeinde Ebnat-Kappel hat am Montagmorgen eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gebrannt.

Die Brandursache ist unklar. Verletzt wurde niemand.

Es entstand Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken. Mehr anzeigen

Am frühen Montagmorgen, kurz vor 5.30 Uhr, ging bei der Kantonalen Notrufzentrale St. Gallen die Meldung eines Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Ebnat-Kappel SG ein. Beim Eintreffen der Rettungskräfte sei eine Rauchentwicklung aus dem Balkon der Wohnung festgestellt worden, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt.

Demnach konnten die Bewohnenden des Mehrfamilienhauses ihre Wohnungen unverletzt verlassen. Die zuständigen Feuerwehren konnte das Feuer rasch löschen. Die Brandursache ist unklar.

Beim Eintreffen stellten die Rettungskräfte Rauch, der aus der Wohnung tritt, fest. Kapo St. Gallen

Laut Mitteilung entstand Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken. Im Einsatz standen nebst mehreren Patrouillen und Fachspezialisten der Kapo St. Gallen die zuständigen Feuerwehren mit rund 35 Angehörigen sowie vorsorglicherweise medizinisches Fachpersonal.

Die Brandursachenermittlung wird durch das Kompetenzzentrum Forensik der Kapo St. Gallen durchgeführt.