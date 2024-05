Mehrere hunderttausend Franken Schaden verursachte am Montag ein Brand in Grüningen. Keystone

Beim Brand eines Schiffes und eines Wohnwagens in Grüningen im Zürcher Oberland ist am Montagabend ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken entstanden. Verletzt wurde niemand.

Mehrere hunderttausend Franken Schaden – aber immerhin keine Verletzten: Mit dieser Bilanz ist ein Brand eines Schiffes und eines Wohnwagens in Grüningen im Zürcher Oberland am Montagabend noch verhältnismässig glimpflich ausgegangen.

Gegen 16.40 Uhr ging bei der Kantonspolizei Zürich die Meldung über eine brennende Hecke in einem Einfamilienhausquartier in Grüningen ein, wie diese mitteilte. Als die Feuerwehr eintraf, standen ein Wohnwagen und ein Schiff in Flammen.

Obwohl das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden konnte, wurden das Einfamilienhaus und ein Auto beschädigt. Ein Übergreifen der Flammen auf das Einfamilienhaus und das geparkte Auto konnte jedoch verhindert werden. Der Wohnwagen und das Schiff erlitten allerdings Totalschaden. Die Brandursache wird noch ermittelt.

