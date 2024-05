Hunderte Tiere verenden bei Grossbrand in Schweinebetrieb

Die Feuerwehr traf die Schweineställe in Gossau SG in Vollbrand an. Bild: Keystone

In Gossau SG standen zwei Schweineställe im Vollbrand. Die Feuerwehr hat den Brand mittlerweile unter Kontrolle. Allerdings muss mit einer grossen Anzahl toter Tiere gerechnet werden.

Gegen 17.10 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand auf einem Hof in Gossau SG aus. In dem Schweinemastbetrieb brannten zwei Ställe, einer davon in Vollbrand. Gemäss Auskunft der Besitzer, befinden sich rund 1500 Schweine verschiedenen Alters in den Ställen.

Nach mehr als zwei Stunden konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Auch die Rauchentwicklung hat sich reduziert.

Aufgrund von Wasserknappheit gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig, und es mussten Wassertransportleitungen erstellt werden.

Ein angrenzendes Wohnhaus war nicht vom Feuer betroffen, hiess es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen. Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine verletzen Personen. Doch: «Es muss mit einer grösseren Anzahl toter Schweine gerechnet werden», schreibt die Kapo.

