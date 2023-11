Zürcher Priester fliegt als Kollekten-Dieb auf

Ein Priester der katholischen Kirche in Wädenswil ZH soll seine Gemeinde über Monate bestohlen haben. Michael D. Schmid / Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0

Monatelang verschwand Geld aus der Kollekte der katholischen Kirchgemeinde Wädenswil. Dann stellte die Polizei dem Täter eine Falle. Es war ausgerechnet ein Priester, der Spendengelder entwendete.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein katholischer Priester soll seine Gemeinde in Wädenswil ZH monatelang bestohlen haben.

Der Geistliche wurde mit einer Täterfalle überführt, die Schadenhöhe ist unklar.

Als Motiv gab der Mann an, einer bedürftigen Familie helfen zu wollen. Mehr anzeigen

Es war immer ein bisschen zu wenig Geld in der Kollekte, nun ist der Priester der katholischen Kirchgemeinde Wädenswil ZH freigestellt worden. Wegen «finanzieller Unregelmässigkeiten», wie auf der Website der Pfarrei zu lesen ist: Der Pater soll seine Gemeinde bestohlen haben, die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Es gilt die Unschuldsvermutung.

«Seit April ist uns eine Differenz in der Kollekte aufgefallen. Es war regelmässig weniger Geld drin als im Jahr davor», sagte ein Mitglied der Kirchgemeinde gegenüber dem Portal kath.ch. Irgendwann habe man sich entschlossen, die Polizei einzuschalten. Und die wendete einen Trick an, um den Täter zu überführen.

Täterfalle mit überraschendem Ergebnis

Den Priester hatte bis dahin niemand in Verdacht, doch er tappte in eine Falle. Die Beamten hatten Geldscheine mit einer Chemikalie präpariert, die sich auf der Haut nachweisen lässt. Bei einer Überprüfung aller Personen, die Zugang zur Kollekte hatten, wurde das Präparat lediglich an den Händen des Priesters nachgewiesen.

Die Kirchgemeinde Wädenswil war überrascht vom Ergebnis der Täterfalle: «Wir hatten jemanden in Verdacht», sagte ein Mitglied gegenüber kath.ch. Aufgrund des laufenden Verfahrens könne man aber keine weiteren Auskünfte zu den Vorwürfen erteilen.

Drei Tage nachdem er überführt wurde, wurde der Priester von seinen Aufgaben entbunden. Er hatte im März 2023 seine Stelle in der Gemeinde Wädenswil angetreten.

Schadensumme unklar

Wie viel Geld der Geistliche mutmasslich veruntreut hat, ist unklar. Gegenüber der Polizei gestand er lediglich die Tat ein, bei der er erwischt wurde. Dabei habe er 300 Franken entwendet. Die Kirchgemeinde gehe indes von mindestens vier weiteren Fällen mit einer Summe von insgesamt 3000 Franken aus.

Als Motiv gab der Priester an, «mehr mit dem Herzen als mit dem Kopf gedacht» zu haben. Das Geld habe er nicht für sich behalten, sondern einer bedürftigen Familie gegeben.