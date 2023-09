Gemäss der Kantonspolizei Wallis ereignete sich der Unfall am Samstagnachmittag. Keystone

Am Samstagnachmittag ist es oberhalb Breitmatten im Kanton Wallis zu einem Unfall gekommen. Eine 26-jährige Wanderin stürzt beim Versuch, einen verlorenen Gegenstand zu holen. Am Sonntag ist sie im Spital verstorben.

Am Samstagnachmittag ist eine 26-jährige Wanderin in steilem Gelände bei Herbriggen im Kanton Wallis gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Zu dem Unfall kam es kurz nach 16 Uhr, wie die Walliser Kantonspolizei am Sonntagabend mitteilte. Die Wanderin verliess den Wanderweg, um den Gegenstand zu holen. Dabei kam sie aus ungeklärten Gründen in dem Steilhang zu Fall. Sie war in einer Zweiergruppe auf dem Europaweg von Grächen Richtung Europahütte in Randa unterwegs.

Die Rettungskräfte versorgten die Verunfallte vor Ort und ein Helikopter der Air Zermatt flog sie ins Inselspital nach Bern. Dort erlag sie am Sonntag ihren schweren Verletzungen. Die Frau war im Kanton Zürich wohnhaft gewesen. Die Behörden haben eine Untersuchung eingeleitet.