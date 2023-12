In Berhardzell SG brachen Einbrecher bei einem Einfamilienhaus die Tür zum Sitzplatz auf und stahlen eine Uhr, Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Franken. (Symbolbild) Keystone

Ein Passant hat zwei Personen beobachtet, die nach offenen Autos und Häusern suchten. Die Polizei spürte einen von ihnen später mithilfe einer Drohne auf und nahm ihn fest.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die St. Galler Kantonspolizei hat dank eines Passanten und dem Einsatz einer Drohne einen mutmasslichen Einbrecher festgenommen.

Ein Passant hat ihn beobachtet, wie er mit einer weiteren Person nach offenen Autos und Häusern suchte.

Bei der Festnahme trug der Mann ein gestohlenes Mobiltelefon auf sich. Mehr anzeigen

Ein aufmerksamer Bürger hat in der Nacht auf Freitag in Schwarzenbach SG zwei mutmassliche Einbrecher aufgescheucht. Die Polizei schnappte einen der beiden dank dem Einsatz einer Drohne.

Die Privatperson beobachtete in Schwarzenbach SG zwei unbekannte Männer, welche nach offenen Autos und Häusern suchten. Als sie bemerkten, dass sie beobachtet wurden, flüchteten die beiden. Die Polizei spürte sie mit einer Drohne in einem Wald auf.

Den Polizistinnen und Polizisten gelang es, einen 21-jährigen Algerier festzunehmen. Er trug ein gestohlenes Mobiltelefon bei sich. Gegen ihn bestand zudem eine Einreisesperre für die Schweiz. Er wird angezeigt. Das Migrationsamt prüft zudem ausländerrechtliche Massnahmen.

Zwei andere Einbrüche kann die Polizei nicht verhindern

Geschickter stellten sich Einbrecher in Bernhardzell SG an. Sie brachen am Donnerstagabend durch die Sitzplatztür in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten sämtliche Räume. Dabei erbeuteten die Unbekannten eine Uhr, Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Franken.

Am späten Donnerstagabend schlugen Einbrecher in Vilters SG zu, in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Sie schlugen eine Scheibe ein und stahlen Uhren im Wert von über 2500 Franken.

uj, sda