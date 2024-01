Zwei Flugzeuge kollidieren und müssen notlanden

Beschädigter Propeller eines Kleinflugzeugs in Emmen. Kantonspolizei Luzern

Im Luftraum des Gebiets Seetal/Sempachersee im Kanton Luzern kollidieren zwei Kleinflugzeuge und müssen in Emmen notlanden. Die Sust hat eine Untersuchung eingeleitet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Luftraum über dem Kanton Luzern sind am Sonntagnachmittag zwei Kleinflugzeuge kollidiert, eine Person wurde zur Kontrolle ins Spital bebracht.

Beide Flugzeuge wurden beschädigt, es entstand ein Sachschaden von 150'000 Franken.

Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST ist zuständig für die Sicherheitsuntersuchung. Die Bundesanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. Mehr anzeigen

Im Luftraum über dem Kanton Luzern sind am Sonntagnachmittag zwei Kleinflugzeuge kollidiert. Sie mussten in Emmen notlanden. Eine Person wurde zur Kontrolle hospitalisiert, schreibt die Kantonspolizei Luzern am Dienstag in einer Medienmitteilung.

Demnach kam es im Luftraum des Gebiets Seetal/Sempachersee im Kanton Luzern am Sonntag um etwa 16:50 Uhr aus noch unbekannten Gründen zu einer Berührung von zwei Kleinflugzeugen.

Dabei seien bei einem Flugzeug der Propeller, die Flugzeugnase sowie das Cockpitfenster, beim anderen Flugzeug der Propeller und das rechte Rad beschädigt worden. Die beiden Privatflugzeuge konnten in Emmen notlanden, wobei eines auf dem Militärflugplatz, das andere im Wiesland im Gebiet Waltwil aufsetzte.

Auch das andere Flugzeug wurde beschädigt. Kantonspolizei Luzern

In den beiden Flugzeugen, die im Wallis gestartet und in Richtung Kanton Aargau unterwegs waren, befanden sich der Kantonspolizei zufolge insgesamt fünf Personen. Eine Frau wurde zur Kontrolle mit dem Rettungsdienst in ein Spital gebracht, die anderen Personen blieben unverletzt. An den beiden Maschinen entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 150'000 Franken.

Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust ist zuständig für die Sicherheitsuntersuchung. Die Bundesanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.