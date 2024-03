Bei einem der Unfälle kam es zu einem heftigen Aufprall. Drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Kantonspolizei Solothurn

Bei Flumenthal und Wiedlisbach SO kommt es am Samstag fast gleichzeitig zu zwei Auffahrunfällen. Mehrere Personen wurden verletzt, acht Autos waren in die Unfälle involviert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf der A1 ereigneten sich am Samstag gleich zwei Auffahrtsunfälle innert kürzester Zeit.

In die Unfälle waren insgesamt acht Autos involviert.

Bei den Unfällen wurden mehrere Personen verletzt. Mehr anzeigen

Am Samstagvormittag ereigneten sich auf der Autobahn A1 bei Flumenthal und Wiedlisbach SO gleich zwei Auffahrkollisionen. In jeden Unfall waren vier Autos involviert, wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mitteilt.

Zum ersten Verkehrsunfall kam es gegen 10.20 Uhr bei Flumenthal. Ein in Richtung Zürich fahrender 33-jähriger Autolenker bemerkte offenbar zu spät, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken geriet. In der Folge kollidierte er auf dem Überholstreifen mit dem Heck eines Autos. Durch die Wucht des Aufpralls wurden zwei weitere Personenwagen in den Unfall involviert. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie mit zwei Ambulanzen in ein Spital. Drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Kurze Zeit später, gegen 10.30 Uhr, ereignete sich bei Wiedlisbach in Fahrtrichtung Bern ebenfalls auf dem Überholstreifen und bei hohem Verkehrsaufkommen eine weitere Kollision. Auch in dem Fall bemerkte ein 87-jähriger Autolenker zu spät, dass sich der Verkehr verlangsamte. Bei einem Ausweichmanöver verlor er in der Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit vorderen Fahrzeugen sowie der Mittelleitplanke. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Zwei Fahrzeuge wurden abgeschleppt.