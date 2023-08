Auf der Sustenpassstrasse sind am Dienstagnachmittag zwei Motorradfahrer schwer verunfallt. (Archivbild) Keystone

Schwere Verkehrsunfälle auf der Sustenpassstrasse: Für zwei Motorradlenker endete am Dienstagnachmittag die Fahrt im Spital. Sie trugen schwere Verletzungen davon.

Am Dienstagnachmittag sind am Sustenpass kurz nacheinander zwei Motorradfahrer verunfallt. Beide mussten mit schweren Verletzungen mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Der erste Verkehrsunfall ereignete sich kurz vor 13.30 Uhr in Gadmen (Berner Gemeinde Innertkirchen). Ein Motorradlenker, der in Richtung Sustenpass fuhr, sei an den Bordstein des rechten Fahrbahnrandes geraten und in der Folge vom Motorrad gestürzt. Das Fahrzeug wurde nach Polizeiangaben durch die Feuerwehr gesichert und geborgen.

Kurz nach 13.45 Uhr kollidierte ein weiterer Motorradfahrer mit einem Personenwagen. Beide seien in Richtung Sustenpass unterwegs gewesen. Der Sustenpass verbindet Innertkirchen im Kanton Bern mit Wassen im Kanton Uri.

