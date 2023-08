Zwei Personen in Grindelwald BE vermisst

Um 14.35 Uhr ist die Kantonspolizei Bern über den Eisbruch und den Lawinenniedergang bei Grindelwald BE informiert worden. KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Am vergangenen Dienstagnachmittag ist es bei Grindelwald BE zu einem Eisabbruch und Lawinenabgang gekommen. Seither werden zwei Personen vermisst. Die Suche dauert an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Oberhalb dem bernischen Grindelwald ist es vor rund einer Woche zu einem Eisabbruch und einem Lawinenniedergang gekommen.

Beim Zusteig in die Mittelegihütte sind gemäss der Kantonspolizei Bern zwei Bergsteiger, eine Frau und ein Mann aus Österreich, überrascht worden.

Die Beiden gelten seither als vermisst.

Eine Frau und ein Mann sind mutmasslich bei einem Eisabbruch mit Lawinenniedergang in der Nähe der Station Eismeer der Jungfraubahn in Grindelwald BE vor knapp einer Woche verschüttet worden. In der Zwischenzeit getroffene Abklärungen ergaben konkrete Hinweise darauf.

So sollen sich die zwei Bergsteiger, eine Frau und ein Mann aus Österreich, auf dem Zustieg zur Mittellegihütte befunden haben, als es zum Eisabbruch gekommen war, wie aus der Medienmitteilung der Kantonspolizei Bern vom Montag hervor geht.

Die Meldung, wonach es in der Nähe der Station Eismeer der Jungfraubahn, die von der Kleinen Scheidegg zum Jungfraujoch führt, zu einem Eisabbruch mit Lawinenniedergang gekommen sei und zwei Personen mutmasslich verschüttet worden seien, war bei der Polizei am vergangenen Dienstag nach 14.35 Uhr eingegangen, wie es in der Medienmitteilung heisst.

Bei der umgehend eingeleiteten Suche konnte zwar Ausrüstungsmaterial, jedoch keine Personen gefunden werden. Danach musste die Suche aufgrund von schwierigen Bedingungen vorerst unterbrochen werden. Denn weitere Eisabbrüche seien in der Region jederzeit möglich, schreibt die Kantonspolizei

