Das Mehrfamilienhaus mit angrenzender Scheune brannte in der Nacht auf Montag. Quelle: Polizei Luzern

Sieben Bewohner*innen wurden evakuiert, zwei Personen werden noch vermisst. Ein Feuer brach in der Nacht auf Montag in einem Mehrfamilienhaus in Pfaffnau aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kurz nach Mitternacht musste die Feuerwehr in Pfaffnau ausrücken.

Eine alte Scheune stand mit angrenzendem Wohnhaus in Brand.

Zwei Personen werden noch vermisst. Mehr anzeigen

Am frühen Montagmorgen brannte am Chottenweg in Pfaffnau ein Mehrfamilienhaus, wie die Luzerner Kantonspolizei mitteilt. Sieben Bewohner*innen wurden aus dem Gebäude evakuiert, zwei werden noch gesucht.

Drei Personen mussten mit dem Verdacht auf Rauchvergiftung ins Spital gebracht werden.