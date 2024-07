Am Freitag hat sich in Rueun GR eine Kollision von mehreren Fahrzeugen ereignet. Kantonspolizei Graubünden

Am Freitagnachmittag ist es bei Rueun GR zu einer Kollision von mehreren Fahrzeugen gekommen. Nun ist eine zweite Person ihren Verletzungen im Spital erlegen.

sda/dmu SDA

Der tödliche Verkehrsunfall vom Freitagnachmittag im bündnerischen Rueun hat ein zweites Todesopfer gefordert. Wie die Bündner Kantonspolizei am Sonntag mitteilt, erlag die in den Unfall verwickelte Motorradfahrerin am Samstagabend im Spital ihren schweren Verletzungen.

Zusammengeprallt waren am Freitag ein Lastwagen zuerst mit einem Wohnmobil und dann mit dem Motorrad der nunmehr verstorbenen Frau.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Lastwagenfahrer von Ilanz GR her kommend talaufwärts in Richtung Trun GR unterwegs. In einer Linkskurve kam der Lastwagen auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern, woraufhin er sich um die eigene Achse drehte und mit dem entgegenkommenden Wohnwagen sowie dem Motorrad kollidierte.

Die Lenkerin des Wohnwagens wurde im Fahrzeug eingeklemmt, wie die Polizei schon am Samstag mitteilte. Trotz notfallmedizinischer Betreuung verstarb die Frau auf der Unfallstelle. Ihre 14-jährige Tochter, welche im Wohnwagen mitfuhr, wurde mittelschwer verletzt.

Ein zweiter Motorradfahrer konnte noch eine Vollbremsung einleiten, das Motorrad ablegen und so eine Kollision verhindern. Er und sein Beifahrer sowie der Lastwagenchauffeur blieben unverletzt.

sda/dmu