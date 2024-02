Beliebtes Ferien- und Auswandererziel: Im thailändischen Pattaya kam ein Schweizer Rentner bei einem Unfall ums Leben. KEYSTONE

Unfalldrama in Thailand: Ein 73-jähriger Schweizer Velofahrer wurde in der Nähe von Pattaya von einem Auto erfasst und getötet. Der Lenker beging Fahrerflucht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem Verkehrsunfall in Thailand ist ein 73-jähriger Schweizer ums Leben gekommen.

Der Velofahrer wurde in der Nähe des beliebten Touristen-Hotspots Pattaya von einem Auto erfasst und getötet.

Der Lenker des Unfallwagens hat offenbar Fahrerflucht begangen, berichtet das örtliche Portal «Der Farang» Mehr anzeigen

Unfalldrama am späten Sonntagabend in Thailand: Ein 73-jähriger Schweizer Velofahrer wurde im Bezirk Sattahip in der Nähe des beliebten Touristen-Hotspots Pattaya von einem Auto erfasst und kam dabei ums Leben.

Das berichtet «20 Minuten» unter Berufung auf die lokale Zeitung «Der Farang». Die örtliche Polizei sei kurz vor Mitternacht wegen des Unfalls im Gebiet Najomtien alarmiert worden.

Der Schweizer erlitt schwere Kopfverletzungen

Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der verletzte Schweizer offenbar bewusstlos und reagierte nicht auf Wiederbelebungsmassnahmen.

Der 73-Jährige habe schwere Kopfverletzungen erlitten, so die Zeitung. Ein beschädigtes schwarzes Velo wurde in der Nähe des Unfallorts gefunden.

Zeugen sagten gegenüber der Polizei aus, dass der Velofahrer von einem schnell fahrenden Auto erfasst wurde.

Das Fahrzeug bremste nach dem Unfall offenbar kurz ab, setzte dann aber seine Fahrt fort. Die Polizei sucht deshalb nach dem flüchtigen Fahrer.