Der Fussballplatz Spiegelfeld in Binningen BL anlässlich eines Cupspiels zwischen dem SC Binningen und dem FC Aarau im September 2008. Archivbild: Keystone

Bei einem Streit zwischen zwei Fussball-Juniorenmannschaften ist am Sonntagnachmittag in Binningen BL ein 18-Jähriger schwer verletzt worden. Der junge Mann musste mit schweren Kopfverletzungen in ein Spital gebracht werden.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem Streit zwischen zwei Fussball-Juniorenmannschaften ist am Sonntagnachmittag in Binningen BL ein 18-Jähriger schwer verletzt worden.

Nach einem Disput griffen sich die Jugendlichen gegenseitig tätlich an.

Der junge Mann musste mit schweren Kopfverletzungen in ein Spital gebracht werden. Mehr anzeigen

Wie die Polizei Basel-Landschaft am Sonntag mitteilte, kam es nach dem Spiel der beiden Juniorenmannschaften zuerst zu einem verbalen Disput zwischen den beiden Teams. In der Folge gingen nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei mehrere Jugendliche aufeinander los und griffen sich gegenseitig tätlich an.

Der genaue Hergang der Auseinandersetzung ist laut Polizei noch unklar. Sie hat deshalb einen Zeugenaufruf erlassen. Der Vorfall ereignete sich auf dem Sportplatz Spiegelfeld.

sda