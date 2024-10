Zahnärztin verrät: So findest du heraus, ob du Mundgeruch hast Hast du Sorge, dass du Mundgeruch hast? Zahnärztin Clara Marlene Schulz zeigt auf TikTok, wie du selbst testen kannst, ob du Mundgeruch hast. 18.10.2024

Hast du Sorge, dass du Mundgeruch hast? Zahnärztin Clara Marlene Schulz zeigt auf Tiktok, wie du selbst testen kannst, ob du Mundgeruch hast.

Zahnärztin Clara Marlene Schulz zeigt auf Tiktok einen einfachen Trick, um herauszufinden, ob du Mundgeruch hast.

Hast du Mundgeruch, kann es verschiedene Ursachen haben.

Mundgeruch muss nicht immer an den Zähnen, sondern kann auch am Verdauungstrakt liegen.

Zusätzlich gibt die Zahnärztin auf Instagram hilfreiche Tipps, was du gegen unangenehmen Mundgeruch tun kannst. Mehr anzeigen

Mundgeruch ist etwas sehr Unangenehmes und kann diverse Gründe haben. Zahnärztin Clara Marlene Schulz zeigt auf Tiktok einen einfachen Trick, wie du herausfinden kannst, ob du aus dem Mund stinkst.

Sie teilt ein Video, in dem sie meint: «Ich werde immer gefragt, wie man eigentlich testet, ob man Mundgeruch hat.»

Die Lösung: «Der einfachste Weg, um das zu testen: Leck mal an deinem Handrücken und lass es trocknen.»

Sobald es getrocknet ist, musst du daran riechen. Wenn es nicht gut riecht, gibt es verschiedene Ursachen, so die Zahnärztin. «Das muss nicht unbedingt an den Zähnen liegen, das kann auch am Verdauungstrakt liegen.»

Zahnärztin Clara Marlene Schulz rät: «Bei anhaltenden Problemen sollte ein Zahnarzt aufgesucht werden, um mögliche Ursachen oder gesundheitliche Probleme abzuklären.»

Das kannst du gegen Mundgeruch tun

Schulz gibt ausserdem auf Instagram fünf Tipps, die helfen sollen, wenn du beim Speicheltest durchfällst.

1. Was nahe liegt, ist die gründliche Zahnhygiene: «Zähne mindestens zweimal täglich reinigen und auch die Zunge nicht vergessen.»

2. Zahnseide und Interdentalbürsten: «Nutze täglich Zahnseide oder Interdentalbürsten, um Speisereste und Plaque zu entfernen.»

3. Flüssigkeit: «Trinke viel Wasser, um den Mund feucht zu halten.»

4. Zahnarztbesuche: «Lasse deine Zähne regelmässig kontrollieren und professionell reinigen.»

5. Zuckerfreie Kaugummis: «Nach den Mahlzeiten kann das Kauen von zuckerfreiem Kaugummi den Speichelfluss anregen und damit helfen, Mundgeruch vorzubeugen. Speichel hilft, die Bakterien im Mund zu neutralisieren.»

