Unwetter verwandelt Süddeutschland in Winterlandschaft

Ein heftiges Unwetter sorgt für chaotische Zustände in einigen Landesteilen. In Bayern fallen massenweise Hagelkörner vom Himmel.

Heftige Unwetter sind über Teile Deutschlands hinweggezogen.

In Bayern haben Gewitter mit Hagel und Starkregen am Freitagabend zu schweren Schäden geführt.

Auch über Teile von Baden-Württemberg zog ein Unwetter. Mehr anzeigen

Überschwemmte Strassen, ein Tornadoverdacht und ein winterlicher Anblick in Bayern: Heftige Unwetter sind über Teile Deutschlands hinweggezogen. Im Süden Bayerns etwa sorgten Gewitter mit Hagel und Starkregen am Freitagabend für vollgelaufene Keller, überflutete Strassen und Verkehrsbehinderungen. In Schwaben waren Strassen teilweise mit Hagelkörnern weiss bedeckt.

In Baden-Württemberg rückten Feuerwehr und Polizei ebenfalls wegen überfluteter Strassen, Unfällen und Blitzeinschlägen aus. Nach Polizeiangaben wurden mehrere Menschen verletzt. In Ostelsheim im Kreis Calw etwa sei am Freitagnachmittag ein achtjähriger Junge von einem umstürzenden Baum getroffen worden. Wie schwer das Kind verletzt wurde, war zunächst unklar. In Emmendingen verursachte ein Blitzeinschlag am späten Freitagabend einen Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 500’000 Euro. Die neun Bewohner des Hauses blieben unverletzt.

Tornadoverdacht in NRW

Auch im nordrhein-westfälischen Telgte bei Münster zog ein Unwetter über die Stadt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prüft nun, ob es sich um einen Tornado gehandelt hat. Das teilte der DWD auf Nachfrage am Morgen mit. Das Unwetter hatte am Freitag in einem Gewerbegebiet starke Schäden an Gebäuden angerichtet und grosse Baucontainer mitgerissen.

Im Norden Deutschlands hatten vor allem Einsatzkräfte in Niedersachsen mit dem Unwetter zu kämpfen. Besonders im Landkreis Grafschaft Bentheim hatten sie viel zu tun. In Nordhorn seien die Rettungskräfte bis spät in die Nacht zu mehr als 100 Einsätzen ausgerückt, teilte die Feuerwehr mit. In einer Klinik drang zwischenzeitlich so viel Wasser ein, dass die Notaufnahme kurzfristig schliessen musste.

Unzählige Blitze in Österreich

In Österreich registrierte der Wetterdienst UBIMET am Freitag 190’000 Blitzentladungen – der höchste Wert in diesem Jahr. Im südlichen Kärnten rückten Einsatzkräfte in mehreren Seen aus, um Schwimmer, Standup-Paddler und Surfer zu retten, die aufgrund des starken Wellengangs nicht mehr ans Ufer gelangen konnten. Am Flughafen Wien wurden wegen der Wetterlage am Freitagabend etwa 40 Flüge abgesagt.

In der neuen Woche könnte es wieder ungemütlich werden: Am Montag sorgt dann gleich ein neues Tiefdruckgebiet über Frankreich für zunehmende Schauer und Gewitter aus Westen und Südwesten. In der Nacht breiten sich diese ost- und nordostwärts aus.

