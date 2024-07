Diese Schweizer Pässe und Strassen sind aktuell gesperrt

Bundespräsidentin besucht Unwettergebiete im Wallis und im Tessin

Bundespräsidentin Viola Amherd besucht am Montag die Unwettergebiete, am Vormittag im Wallis und am Nachmittag im Tessin. Sie wird begleitet von Vertretern der beiden Kantonsregierungen und plant Austausche mit den Gemeindebehörden und Einsatzkräften.

01.07.2024