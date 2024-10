Der Schauspieler John Amos ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Copyright: xRaymondxHagans/MediaPunchx IMAGO/MediaPunch

Der amerikanische Schauspieler John Amos ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Sprecherin Belinda Foster am Dienstag, ohne Details zu nennen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Schauspieler John Amos ist im Alter von 84 Jahren verstorben, wie seine Sprecherin bestätigte.

Amos erlangte durch seine Rolle als James Evans Sr. in «Good Times» Bekanntheit, wurde aber nach Kritik am Autorenteam entlassen.

Er feierte später Erfolge, insbesondere durch seine Rolle in «Roots» und Auftritte in Filmen wie «Der Prinz aus Zamunda» sowie verschiedenen TV-Serien. Mehr anzeigen

Die Hollywood-Welt trauert um den US-Schauspieler John Amos. Am Dienstag bestätigte eine Sprecherin den Tod des Fernseh-Stars, nennt aber keine konkreten Gründe. Er wurde 84 Jahre alt.

In den sozialen Medien trauern Fans und Freunde. So schreibt Schauspieler und Comedian Martine Lawrence: «Dieses Mal ist es anders. Mein Beileid geht an die Familie einer wahren Legende, John Amos.»

This one hits different. My condolences go out to the family of a true legend, John Amos 🙏🏾 pic.twitter.com/7MKqE7szVk — Martin Lawrence (@realmartymar) October 1, 2024

In «Good Times» war Amos als James Evans Sr. zu sehen, der oft zwei Jobs benötigte, um seine Familie zu ernähren. Die Serie war eine der ersten im US-Fernsehen, die eine schwarze Familie mit zwei Elternteilen zeigte. «Diese Serie war die realistischste Darstellung des Lebens einer afroamerikanischen Familie, die unter diesen Umständen lebte», sagte Amos 2021 dem «Time Magazine».

Er wurde damals nach drei Staffeln entlassen, weil er das weisse Autorenteam der Serie für Handlungsstränge kritisierte, die seiner Meinung nach nicht zu den schwarzen Figuren passten.

Amos erholte sich schnell von diesem Karriererückschlag und bekam die Rolle des erwachsenen Kunta Kinte in der Serie «Roots», die auf dem Roman von Alex Haley basierte und während und nach der Zeit der Sklaverei in den USA spielte. Die Miniserie war ein Erfolg bei Kritikern und Zuschauern, und Amos erhielt eine der 37 Emmy-Nominierungen

Amos war auch in Filmen wie «Drehn wir noch'n Ding» (1975) mit Bill Cosby und Sidney Poitier zu sehen, als König Jaffe Joffer an der Seite von Eddie Murphy in «Der Prinz aus Zamunda» und als Major Grant in «Stirb Langsam 2». Als Gaststar hatte er Rollen in den Serien «The West Wing», «Two and a Half Men» und «The Ranch».

