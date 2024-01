Verdächtiger gibt bei Flucht mehrere Schüsse ab

Die Kantonspolizei Zürich fahndet nach einem Mann, der in Regensdorf Schüsse abgab. Polizeinews

Am späten Mittwochabend hat in Watt, Gemeinde Regensdorf, ein Unbekannter mehrere Schüsse abgegeben. Der Täter ist flüchtig.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am späten Mittwochabend hat in Watt, Gemeinde Regensdorf, ein Unbekannter mehrere Schüsse abgegeben.

Derzeit fahndet die Kantonspolizei Zürich nach dem Verdächtigen.

Zeugen können sich unter einer Hotline melden.

Gegen 22.30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale die Meldung über eine verdächtige Person in einem Wohnquartier in Watt (Gemeinde Regensdorf) ein, wie die Kapo Zürich verlauten lässt.

Die ausgerückten Polizisten sollen vor Ort auf einen unbekannten Mann getroffen sein. Dieser habe sich umgehend entfernt und soll dabei mehrere Schüsse abgegeben. Die Fahndung nach dem Täter blieb bisher ergebnislos.

Es wurde niemand verletzt. An einem Gebäude entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken. In der Umgebung des Tatortes konnten eine Faustfeuerwaffe sowie mehrere Patronenhülsen sichergestellt werden.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich stand die Stadtpolizei Schlieren im Einsatz, wie es in dem Statement weiter heisst. Durch das Forensische Institut Zürich (FOR) wurde eine umfassende Spurensicherung vorgenommen.

Die Kantonspolizei Zürich sucht nun Zeugen. Wem etwas am Mittwoch im Ortsteil Watt aufgefallen sei, kann sich unter der Nummer 058 648 48 48 melden.