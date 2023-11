Gregorian Bivolaru bei einer Verhaftung in Rumänien im Jahr 2004: Der Sex-Guru wurde nun in Frankreich erneut festgenommen. AFP/Getty Images

Ein 71-jähriger Leiter einer internationalen Yoga-Sekte ist in Frankreich festgenommen worden. Die Anhängerinnen des international gesuchten Gurus wurden zum Sex gezwungen und mussten in Pornos mitspielen.

Dabei handelt es sich um den 71-jährigen Gregorian Bivolaru, der sowohl die rumänische als auch die schwedische Nationalität besitzt.

26 Frauen wurden befreit. Sie wurden sexuell gefügig gemacht.

Die französische Polizei hat den flüchtigen Anführer einer Yoga-Sekte, Gregorian Bivolaru, und 40 seiner Anhänger festgenommen.

175 Beamte führten Razzien in verschiedenen Ablegern der Gruppe durch. Dabei fand die Polizei 26 Frauen, die unter «beklagenswerten Bedingungen» festgehalten wurden, wie die Agentur AFP berichtet.

Verdacht auf Vergewaltigung und Menschenhandel

Die französische Staatsanwaltschaft ermittelt seit Juli gegen die Gruppe wegen angeblicher Misshandlung, Vergewaltigung, Menschenhandel und Entführung. Ihr 71-jähriger Anführer wurde zusammen mit anderen Sektenführern in einem Haus im Pariser Vorort Ivry-sur-Seine festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft hatte im Sommer begonnen, gegen die Sekte wegen des Verdachts auf Vergewaltigung, Menschenhandel und Entführung zu ermitteln.

International gesucht: Gregorian Bivolaru. Europol

Zudem standen Vorwürfe im Raum, dass Anhängerinnen zum Sex gezwungen werden und in Pornos mitspielen müssen.

Anführer wurde bereits in Rumänien verurteilt

Bivolaru wurde 2013 in Rumänien in Abwesenheit wegen Sex mit einer Minderjährigen verurteilt und drei Jahre später von Frankreich ausgeliefert. Er floh 2017 aus Rumänien, als er unter Auflagen freigelassen wurde.

Auch in Finnland wird er wegen des Verdachts auf Menschenhandel gesucht. In den 90er Jahren gründete er in Rumänien Misa – die Bewegung für «spirituelle Integration in das Absolute».

Später wurde sie unter dem Namen Atman bekannt, als sie sich über Rumänien hinaus ausbreitete, indem sie für «erotisches tantrisches Yoga» warb und Schulen in fast 30 Ländern unterhielt.

Schrieb ein Buch über Tantra-Praktiken: Bivolaru. Amazon

Ehemalige Mitglieder sagen, dass Bivolaru, der sich selbst als Guru bezeichnet, sie gezwungen habe, miteinander und mit ihm Sex zu haben. Bivolaru hatte Vorwürfe krimineller Aktivitäten stets zurückgewiesen.

Er veröffentlichte 2010 ein Buch über tantrisches Yoga, in dem er beschreibt, wie er als Teenager «eine ganze Reihe von psycho-mentalen Erfahrungen machte, die allgemein als paranormal gelten».