Vor dem Gotthard-Südportal kommt es am Freitag wieder zu einem langen Stau. Webcam Gotthard-Tunnel Nordportal

Vor dem Gotthard-Südportal auf der Autobahn A2 hat sich am Freitagabend ein zehn Kilometer langer Stau gebildet. Der Zeitverlust zwischen Faido TI und Rastplatz Dosierstelle Airolo betrug eine Stunde und fünfzig Minuten.

Auch Richtung Süden stauten sich am Freitagabend die Autos, wie der TCS-Verkehrsdienst auf dem Kurznachrichtendienst Twitter vermeldete. Um 18.00 betrug die Staulänge zwischen Erstfeld UR und Göschenen acht Kilometer, was einem Zeitverlust von einer Stunde und dreissig Minuten entsprach.

Schon während der ganzen Sommerferien kam es vor allem freitags und an Wochenenden zu langen Staus vor dem Gotthard-Nordportal. Am 22. Juli war der Stau zeitweise 18 Kilometer lang – ein längerer Stau wurde in diesem Sommer hierzulande bisher noch nicht registriert.

Auch vor dem Gotthard-Südportal kam es bereits in den letzten Wochen zu Staus. Es ist aber das erste mal in diesem Sommer, dass er die 10-Kilometer-Marke geknackt hat.

sda