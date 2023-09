Die Waadtländer Kantonspolizei teilte am Sonntag mit, dass der 16-Jährige in einer langen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Bild: Keystone/

Am Samstag kam ein 16-jähriger Motorradfahrer im waadtländischen Villars-le-Terroir noch an der Unfallstelle ums Leben. Er kollidierte mit einem Traktor.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Samstag verunglückte im waadtländischen Villars-le-Terroir ein 16-jähriger Motorradfahrer tödlich.

Der Verkehrsunfall ereignete sich laut Polizeiangaben gegen 21.10 Uhr.

Personen leisteten Hilfe, doch der Motorradfahrer starb noch am Unfallort. Mehr anzeigen

Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist im waadtländischen Villars-le-Terroir am Samstag nach einer Kollision mit einem Traktor noch an der Unfallstelle verstorben. Der junge Mann stammt aus der Region.

Der Motorradfahrer und Fahrschüler sei am Samstag gegen 21.10 Uhr von Vuarrens in Richtung Echallens gefahren, teilte die Waadtländer Kantonspolizei am Sonntag weiter mit. Kurz vor einer Kreuzung habe er in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren.

Motorrad fing Feuer

Er scherte nach links aus und prallte dabei gegen die Felge eines Traktors, der in der Gegenrichtung fuhr. Durch den heftigen Aufprall fing das Motorrad Feuer und der junge Motorradfahrer wurde in ein Feld am rechten Strassenrand geschleudert. Mehrere Personen, die sich vor Ort befanden, leisteten ihm Hilfe. Trotz dieses schnellen Eingreifens verstarb der Motorradfahrer.

Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung.

cz, sda