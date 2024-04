Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 07.04.2024

In Payerne VD auf ungefähr 1500 Meter über Meer war es heute Nacht 17,4 Grad warm. Der April-Rekord wurde um nur 0,4 Grad verfehlt. Sprich: Es ist derzeit aussergewöhnlich warm.

In Payerne VD wurden in der Nacht auf 1500 Meter Höhe 17,4 Grad gemessen. Der Rekordwert im April liegt bei 17,8 Grad.

Anderenorts wurde der Spril-Rekord gestern gebrochen – von Chur GR über Fahy JU bis nach Adelboden BE.

Auch der heutige Sonntag wird sonnig und warm. Mehr anzeigen

Meteoschweiz hat um Mitternacht von Samstag auf den heutigen Sonntag in Payerne VD auf ungefähr 1500 Meter über Meer «ausserordentliche» 17,4 Grad Celsius gemessen. Das ist laut dem Wetterdienst die zweithöchste je im April gemessene Temperatur an dieser Stelle.

Die Höchsttemperatur von 17,8 Grad war am 28. April 2012 gemessen worden, wie Meteoschweiz über X, vormals Twitter, mitteilte. Die fünf höchsten Temperaturen wurden damit allesamt seit 2003 registriert. Die Daten reichen bis 1954 zurück.

25-Grad-Nacht in Delsberg JU In Delsberg im Kanton Jura sind in der Nacht auf den heutigen Sonntag kurz nach Mitternacht 25 Grad Celsius gemessen worden. Die Sommermarke wurde damit bereits wieder geknackt. Am Samstag waren in zehn Kantonen über 25 Grad gemessen worden.

Mit Südwestwind sei in Delsberg Jura um 0.50 Uhr exakt 25 Grad gemessen, teilte der Wetterdienst MeteoNews am Sonntagmorgen mit. Der Wetterdienst ging davon aus, dass die Liste der Orte mit Sommertemperaturen im Verlauf des Tages lang werden dürfte.

Der Samstag war in der Schweiz sommerlich warm: In Teilen der Schweiz wurde bereits am Mittag die Sommermarke von 25 Grad geknackt, an mehreren Orten gab es April-Rekorde.

Im Flachland teils knapp unter 30 Grad

So wurde nach Angaben von Meteonews in Chur GR der bisherige Temperatur-Rekord um 0,8 Grad übertroffen, in Fahy JU um 0,3 Grad, in Adelboden BE um 0,5 Grad und auf dem Weissfluhjoch um 0,9 Grad. Konkret wurden in Chur um 16.40 Uhr 28,5 Grad gemessen, in Fahy JU 25,6 Grad, in Adelboden 22,4 Grad und auf dem Weissfluhjoch 8,9 Grad.

Meteoschweiz hat um Mitternacht von Samstag auf Sonntag in Payerne VD auf ungefähr 1500 Meter über Meer "ausserordentliche" 17,4 Grad Celsius gemessen. Archivbild: Keystone

Im Flachland wurde die Sommermarke von 25 Grad teilweise bereits am Mittag erreicht. Bis am späten Nachmittag gab es an einigen Orten sogar Temperaturen bis knapp unter 30 Grad. So wurden gemäss Meteonews in Basel-Binningen 28,8 Grad erreicht, in Delsberg JU 27,7 Grad und in Sitten VS 27,3 Grad.

Verantwortlich für die hohen Temperaturen sei die ausserordentlich warme Subtropenluft, die über die Schweiz fliesse, schrieb Meteoschweiz am Samstag. Neben sommerlichen Temperaturen bringe diese Strömung auch Saharastaub mit. Am Sonntag dürfte es gemäss Metonews ähnlich oder sogar noch leicht höhere Temperaturen geben und auch der Montag soll noch einmal «ausserordentlich warm» werden.

