Im Nordosten Griechenlands wurden in einem Waldbrandgebiet 18 Leichen gefunden. Spezialisten arbeiten an der Identifikation. Die Feuerwehr vermutet, dass es sich um Geflüchtete handelte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Norden Griechenlands sind in einem Waldbrandgebiet 18 Leichen entdeckt worden.

Einem Feuerwehrsprecher zufolge wird vermutet, dass es sich bei den Opfern um Migrant*innen handelt. In der Region seien keine Vermisstenanzeigen aufgegeben worden. Mehr anzeigen

Im Waldbrandgebiet im Nordosten von Griechenland sind nach Angaben der Behörden 18 Todesopfer gefunden worden. Feuerwehrsprecher Ioannis Artopios sagte, weil in der Gegend keine Vermisstenanzeigen eingegangen seien, werde vermutet, dass es sich bei den Toten um Migrant*innen handeln könnte, die aus der Türkei ins Land gelangt seien.

Die Polizei habe Spezialisten zur Identifizierung der Leichen herangezogen, die in der Nähe einer Hütte in der Gegend von Avanta in der Region Alexandroupolis entdeckt wurden.

In der Nähe der Hafenstadt Alexandroupolis lodert seit vier Tagen ein Waldbrand, der immer näher an die Stadt heranrückt. Die Behörden ordneten deshalb Evakuierungen von Dörfern und eines Spitals an.

AP/toko