250 Kleintiere gerettet und beim Schlangen-Züchter platziert

«Warum?», scheint diese Ratte zu fragen: Einige ihrer Artgenossen sind in den USA nach einer Rettungsaktion bei einem Schlangen-Züchter gelandet. Bild: Imago

Sie wollten doch nur helfen: Wegen Überfüllung haben Tierschützer über 300 Kleintiere von Kalifornien nach Arizona gebracht, doch dort nahm die Rettung ein böses Ende: Die Nager landeten beim Schlangen-Züchter.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wegen Überfüllung hat die Humane Society of Southern Arizona der San Diego Humane Society über 300 Kleintiere abgenommen.

Aus bisher ungeklärter Ursache sind die Tiere bei einer Firma gelandet, die Schlangen züchtet.

Nach einem Einspruch sind bloss 62 Nager retourniert worden.

Rund 250 Kleintiere sind offenbar verfüttert worden. Mehr anzeigen

Die Humane Society of the United States ist die grösste Tierschutz-Organisation der Welt: 10,6 Millionen Mitglieder zählt die gemeinnützige Organisation. Deren Untergruppen helfen einander aus, wenn Not am Mann, oder besser: am Tier ist.

So wie in diesem September: Die San Diego Humane Society hat kaum noch Platz für die aufgenommenen Tiere. Gut, dass die Humane Society of Southern Arizona aushelfen und in Tucson über 300 Kleintiere aus dem US-Bundesstaat Kalifornien aufnehmen will.

Wie die Nachrichtenagentur AP unter Verweis auf US-Medienberichte meldet, gibt es bei der Verlegung jedoch einen folgenschweren Fehler: Die Tiere landen bei einem Mann, der eine Firma für Schlangen-Zucht betreibt. Er retourniert nur 62 der über 300 Hasen, Meerschweinchen, Ratten und Mäuse.

Gebrochene Herzen

Rund 250 ihrer Artgenossen sind also auf der Strecke geblieben und offenbar als Futter benutzt worden: «Wir hätten nie gedacht, dass so etwas in Zusammenhang mit unserer Organisation passieren kann», zeigt sich Robert Garcia bestürzt.

Der Boss der Humane Society of Southern Arizona entschuldigt sich wortreich: «Es bricht mir das Herz für die Tiere, es bricht mir das Herz für unsere Gemeinschaft, es bricht mir das Herz für unsere Organisation, deren Mission es ist, Tiere zu beschützen und zu retten.»

Warum die Nager bei dem Schlangen-Händler ge- und verendet sind, ist nicht überliefert. Die Humane Society of Southern Arizona will dazu in Kürze einen Untersuchungsbericht vorlegen. Der CEO der Organisation wurde im Oktober gefeuert, der Leiter des operativen Geschäfts ist zurückgetreten. Nun wird über eine Klage gegen den Schlangen-Züchter nachgedacht.