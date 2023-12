Am Donnerstag, 28. Dezember 2023, ist ein Mann beim Solboden oberhalb von Ringgenberg BE abgestürzt. Kapo Bern

Ein 28-jähriger Wanderer ist am Donnerstagnachmittag bei Ringgenberg BE ums Leben gekommen. Er stürzte mehrere hundert Meter in die Tiefe, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilte.

Der Kantonspolizei Bern wurde am Donnerstag, 28. Dezember 2023, kurz nach 14.15 Uhr, gemeldet, dass beim Solboden oberhalb von Ringgenberg ein Mann abgestürzt sei. Die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte konnten in unwegsamem Gelände eine leblose Person lokalisieren. Vor Ort konnte jedoch nur noch der Tod des Verunglückten festgestellt werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge waren drei Personen unterwegs vom Harder in Richtung Augstmatthorn, als sie sich entschieden, in Richtung Ringgenberg abzusteigen. Der Mann rutschte beim Abstieg über ein Schneefeld ab und stürzte in den Tod. Die beiden Begleiter blieben unverletzt.

Beim Verunfallten handelt es sich um einen 28-jährigen Schweizer aus dem Kanton Zürich. Im Einsatz standen diverse Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern, ein Team der Rega und ein Spezialist der Alpinen Rettung Schweiz. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

sda