Auch am Sonntag ist die 30-Grad-Marke an vielen Orten in der Schweiz wieder geknackt worden. Dabei war es im Westen wärmer als im Osten und sogar im Vergleich mit dem Süden. Symbolbild: Keystone

Die 30-Grad-Marke ist am Sonntag erneut an mehreren Orten in der Schweiz überschritten worden. Die höchste Temperatur wurde mit 31,4 Grad in Leibstadt im Aargau gemessen, gefolgt von Beznau, ebenfalls im Aargau, und von Mathod in der Waadt mit 31,1 Grad.

In der Westschweiz war es in der Regel wärmer, wo Delsberg im Jura mit 31 Grad die Nase vorn hatte, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) meldete. In Genf-Cointrin kletterte das Quecksilber auf 30,7 Grad und in Sitten im Wallis auf 30,5 Grad. Bern und Zürich schafften es noch auf 29,9 Grad, Locarno im Tessin bloss auf 28,3 Grad.

Die Meteorologen erwarten allerdings, dass die Temperaturen ab Dienstag deutlich sinken werden und am Mittwoch noch 22 Grad erreichen.

bu, sda