Der in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs gelegene Alte Botanische Garten gilt als Kriminalitätsschwerpunkt in der Stadt. IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Am Alten Botanischen Garten in München ist ein 57 Jahre alter Mann am Mittwoch am helllichten Tag zu Tode geprügelt worden. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

afp/tgab Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Alten Botanischen Garten in München streiten sich mehrere Menschen und werden dabei auch handgreiflich.

Ein Mann erleidet schwere Kopfverletzungen durch stumpfe Gewalt und verstirbt wenig später im Spital.

Weiteren Ermittlungen und Fahndungsmassnahmen laufen. Mehr anzeigen

Am Alten Botanischen Garten in München ist ein 57 Jahre alter Mann am Mittwoch am helllichten Tag zu Tode geprügelt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Münchner zwar noch ins Spital. Dort sei er aber an seinen durch stumpfe Gewalt erlittenen Kopfverletzungen gestorben.

Der Polizei zufolge kam es kurz vor dem Tötungsdelikt zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen, die alle miteinander bekannt gewesen sein sollen. Der Hauptverdächtige für die Tötung des 57-Jährigen ist flüchtig. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit soll aber nicht bestehen.

Zwei weitere Männer seien im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung festgenommen worden. Die weiteren Ermittlungen und Fahndungsmassnahmen laufen.

Der in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs gelegene Alte Botanische Garten gilt als Kriminalitätsschwerpunkt in München, die Stadt hat zur Verbesserung der Situation schon vor Monaten eine Taskforce Hauptbahnhof eingesetzt. Seitdem gab es erste städtebauliche Veränderungen und auch eine Videoüberwachung des Brennpunkts. Die Bilder der Videoüberwachung werden für die Suche nach dem flüchtigen Mann genutzt.