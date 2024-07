Die Via Alta ist eine anspruchsvolle 200 Kilometer lange Alpinwanderung, die entlang der Bergketten der Vallemaggia führt, die das Valle Maggia vom Verzascatal trennen. Bild: Keystone/Ti-Press/Alessandro Crinari

Ein 60-jähriger Wanderer ist am Dienstagmittag auf der Via Alta im Verzascatal bei Lavertezzo TI rund hundert Meter in die Tiefe gestürzt und dabei ums Leben gekommen.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 60-jähriger Wanderer ist am Dienstagmittag auf der Via Alta im Verzascatal bei Lavertezzo TI rund hundert Meter in die Tiefe gestürzt und dabei ums Leben gekommen.

Der Mann aus der Region Bellinzona war mit einer Gruppe auf der Route unterwegs.

Die Gründe für den Sturz waren am Abend nicht geklärt. Mehr anzeigen

Die Rettungskräfte konnten nur noch seinen Leichnam bergen, wie die Tessiner Kantonspolizei am Abend mitteilte.

Zu dem Unglück kam es auf etwa 2400 Metern über Meer. Der Mann aus der Region Bellinzona war mit einer Gruppe auf der Route unterwegs. Im Verlauf des Rettungseinsatzes flog ein Helikopter 17 Personen dieser Wandergruppe zu Tal. Das kantonale Care Team betreute sie. Die Gründe für den Sturz waren am Abend nicht geklärt.

