Beim Bergwandern in Saas-Fee verunglückte ein 77-jähriger Schweizer tödlich. IMAGO/Depositphotos

Ein 77-jähriger Schweizer ist in der Region Saas-Fee beim Bergwandern 50 Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Wie es zu dem Unfall kam, wird nun untersucht.

SDA

Ein 77-jähriger Mann ist am vergangenen Freitag auf einem Wanderweg in der Region Saas-Fee VS etwa 50 Meter in die Tiefe gestürzt. Er zog sich dabei tödliche Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei Wallis am Dienstag mitteilte.

Der Verunglückte, ein Schweizer, war am Samstagmorgen bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei als vermisst gemeldet worden. Daraufhin wurde im Grossraum Saas-Fee eine Suchaktion eingeleitet, wie die Polizei weiter mitteilte.

Am Samstag kurz vor 16.00 Uhr lokalisierte eine Rettungscrew der Air Zermatt eine leblose Person rund 50 Meter unterhalb des Weges zur Mischabelhütte. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Wanderer alleine von der Hütte aus in Richtung Saas-Fee unterwegs gewesen.

Die Gründe für den Sturz waren am Dienstag nicht bekannt. Zur Klärung der Unfallursache wurde eine Untersuchung eingeleitet.

mi, sda