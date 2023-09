86-Jähriger steuert seinen SUV in eine Bar-Terrasse in Baden

Der Betonblock verhinderte, dass der Senior noch weiter in die Bar-Terrasse hineinfahren konnte. Verletzte gab es dennoch. Kantonspolizei Aargau

Ein 86-Jähriger ist am Donnerstagabend mit seinem SUV in die Terrasse einer Bar in Baden AG gekracht. Ein Betonblock hat das Fahrzeug gestoppt und Schlimmeres verhindert. Warum er die Kontrolle verlor, ist unklar.

Ein 86-Jähriger hat den Gästen einer Bar den Schrecken ihres Lebens eingejagt. Zwei Frauen wurden bei dem Vorfall vom Donnerstagabend mittelschwer verletzt. Beide mussten ins Spital gebracht werden.

Was ist passiert? Aus ungeklärten Gründen verlor der Senior die Kontrolle über seinen SUV. Er fuhr quer über die Stadtturmstrasse in Baden AG auf die Terrasse der Almodo-Bar. Erst ein Betonblock stoppte die Irrfahrt.

Augenzeuge beschreibt den Unfall anders als die Polizei

Die Polizei schreibt, das Fahrzeug des 86-Jährigen habe einen Betonblock verschoben und dabei zwei Frauen verletzt.

Der Augenzeuge berichtet bei «20 Minuten» hingegen, der Suzuki des Seniors sei zuerst in eine Menschengruppe gefahren, wobei er eine Frau «voll erwischt» habe. Erst danach sei er gegen den Betonblock geprallt.

Zwei Frauen wurden mittelschwer verletzt. Aber es hätte noch schlimmer kommen können. Kantonspolizei Aargau

Die von der Kapo Aargau veröffentlichten Bilder zeigen, dass das Auto trotz Betonblock Stühle auf der Terrasse umgestossen hat. Zudem befindet sich mindestens ein Tisch ausserhalb der Abschrankung.