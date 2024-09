88-Jährige überlebt vier Tage allein im Wald

Die Feuerwehr hat ein Foto der Rettungsaktion veröffentlicht. Vigili del Fuoco

Eine 88-jährige Frau hat in der norditalienischen Region Lombardei ihre Überlebensfähigkeiten bewiesen. Sie hat nach einem Unfall vier Tage allein in einem Wald überlebt.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine 88-jährige Frau ist in der Lombardei beim Pilzesammeln gestürzt.

Im Anschluss hat sie vier Tage und Nächte im Wald überstehen müssen.

Um zu überleben, trank sie Regenwasser und suchte nachts Schutz unter Bäumen. Mehr anzeigen

Eine 88-jährige Frau hat in der Lombardei vier Tage und Nächte allein in einem Wald überlebt. Die Rentnerin war Ende August im Forcora-Pass in der Region Varese nahe der Schweizer Grenze verschwunden. Das berichteten italienische Medien.

Demnach erlitt Giuseppina Bardelli einen Schwindelanfall und stürzte beim Pilzesammeln rund sieben Meter einen Abhang hinunter. Im Anschluss habe sie sich in der dichten Vegetation verirrt.

Zuvor hatten sich Mutter und Sohn getrennt, um ihren Suchradius zu erweitern und mehr Pilze zu finden. Als Bardelli nicht zum vereinbarten Treffpunkt zurückkehrte, alarmierte ihr Sohn die Polizei.

«Ich habe Mist gebaut»

Während ihrer Zeit im Wald habe die 88-Jährige Regenwasser aus Pfützen getrunken, um zu überleben. Nachts habe sie Schutz unter Bäumen gesucht und sich mit Zweigen und Sträuchern bedeckt.

Ein Fuchs habe ihr dabei Gesellschaft geleistet. «Meine Mutter sagte zu dem Tier ‹Tu mir nichts, mir geht es gut, ich bin ruhig›», wird ihr Sohn von der Zeitung «Corriere della Sera» zitiert.

Nach vier Tagen gelang den Suchtruppen letztlich die Rettung. Bardelli wurde noch vor Ort medizinisch versorgt und anschliessend ins Spital gebracht. Trotz gebrochener Rippen und Dehydrierung sei sie in stabilem Zustand.

Die ersten Worte an ihre Kinder gemäss Medienberichten: «Ho fatto ‹un disastro›» (auf Deutsch etwa: «Ich habe Mist gebaut»). Mittlerweile habe sich die Überlebenskünstlerin nach einem kurzen Spitalaufenthalt erholt und plane bereits weitere Wanderungen.