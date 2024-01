Der Belchentunnel. sda (Archivbild)

Am Belchentunnel zwischen Basel und Luzern ist es zu einem Brand gekommen, die A2 ist in beiden Richtungen gesperrt.

Am Dienstagabend ist es am Belchentunnel zwischen Basel und Luzern zu einem Brand gekommen. Die A2 musste daraufhin in beide Richtungen gesperrt werden. Dies vermeldete Polizei-Schweiz auf X (ehemals Twitter).

Gemäss TCS gibt es auf der Autobahn von Diegten BL und Egerkingen SO in Richtung Belchen-Tunnel, Verkehrsüberlastungen.

Mehr in Kürze.

sda/toko