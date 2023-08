Die US-Metropole Phoenix im Bundesstaat Arizona. AP Photo/Matt York(KEYSTONE

Die beispiellose Hitzephase in der US-amerikanischen Stadt Phoenix ist gebrochen. Von echter Abkühlung kann angesichts von Temperaturen von noch immer über 40 Grad Celsius keine Rede sein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Rekordserie von 31 Tagen mit Höchsttemperaturen von mehr als 43,3 Grad in Phoenix ist gebrochen.

Erstmals wurden in der Metropole im US-Bundesstaat Phoenix eine Spitzentemperatur von «lediglich» 42,2 Grad Celsius gemessen. Mehr anzeigen

Eine Rekordserie von 31 Tagen mit Höchsttemperaturen von mehr als 43,3 Grad (110 Grad Fahrenheit) in Phoenix im US-Staat Arizona ist zu Ende gegangen. Am Montag wurden nach Angaben des Nationalen Wetterdienstes in der Spitze 42,2 Grad gemessen. Der bisherige Rekord lag bei 18 Tagen über 43,3 Grad in Folge, er stammte aus dem Jahr 1974.

Die Hitzewelle begann im Juni und traf ein Gebiet von Texas über New Mexico, Nevada und Arizona bis in die kalifornische Wüste. Phoenix und seine Umgebung waren besonders betroffen. Auch nachts wurde es dort an 16 Tagen in Folge – ebenfalls ein Rekord – nicht kühler als 32,2 Grad.

Die Atempause könnte allerdings von kurzer Dauer sein: Noch in dieser Woche werden erneut Temperaturen über 43,3 Grad an mehreren Tagen vorhergesagt. Und der Meteorologe Matthew Hirsch vom Nationalen Wetterdienst erklärte, der August könnte sogar noch heisser als der Juli werden.

AP/toko