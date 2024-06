Der Königssee in Berchtesgaden. IMAGO/imagebroker

Beim Treiben seiner Kälber ist ein Bauer in Bayern abgestürzt und gestorben. Der Unfall ereignete sich unweit des Touristen-Hotspots Königssee in den Berchtesgadener Alpen.

afp/toko Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Bauer ist in den Berchtesgadener Alpen in Bayern beim Treiben seiner Kälber in den Tod gestürzt.

Nach Polizeiangaben wollte der Mann seine Kälber an einem Wanderweg bei Schönau zu einer nahen Alpe treiben.

Dabei ist er zusammen mit einem Kalb in teils senkrechtem Felsgelände abgestürzt. Auch das Kalb verstarb. Mehr anzeigen

Beim Treiben seiner Kälber ist ein 68 Jahre alter Bauer am Königssee in Bayern tödlich verunglückt.

Der Mann habe seine Kälber an einem Wanderweg bei Schönau zu einer nahen Alpe treiben wollen, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Mittwoch in Rosenheim mit. Dabei sei er zusammen mit einem Kalb in teils senkrechtem Felsgelände abgestürzt.

Auch das Kalb starb infolge des Sturzes. Beamte der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei übernahmen die Unfallaufnahme und zusammen mit der Bergwacht die Bergung des Leichnams. Die Staatsanwaltschaft Traunstein führt die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen.