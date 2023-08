Zehn Personen gingen für Abklärungen ins Spital. Keystone

In einem Betrieb der Migros in Gossau SG ist in der Nacht auf Donnerstag Ammoniak aus einer Kühlanlage ausgetreten. 70 Personen wurden evakuiert. Zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind gemäss einer Mitteilung für Abklärungen ins Spital gebracht worden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In einem Betrieb der Migros in Gossau SG lief in der Nacht auf Donnerstag Ammoniak aus.

10 Personen wurden in der Folge aufgrund von Unwohlsein ins Spital eingeliefert.

Am Donnerstag um 3 Uhr erhält die Notrufzentrale eine automatische Alarmmeldung aus einem Lebensmittelverarbeitungsbetrieb der Migros. Aus noch ungeklärten Gründen sei aus einer Kühlanlage Ammoniak ausgetreten. Ein Grossaufgebot von rund 100 Einsatzkräften von Feuerwehr, Chemiewehr, Rettungsdienst und Polizei sei im Einsatz gestanden, wie die Polizei mitteilte.

Die Kühlanlage habe derweil abgestellt und ein weiterer Austritt der Chemikalie unterbunden werden können. Anschliessend hätten die Einsatzkräfte damit begonnen, die Chemikalie zu binden und sie für den sicheren Abtransport vorbzubereiten.

Die Mitarbeitenden des Betriebs seien evakuiert worden. Insgesamt handle es sich um 70 Personen. Insgesamt zehn Personen, die Unwohlsein bekundeten, wurden zu näheren Abklärungen ins Spital gebracht.

