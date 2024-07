Die berühmten Millaa Millaa Falls im tropischen Bundesstaat Queensland. Keystone

Die Millaa Millaa Falls gehören zu den schönsten Wasserfällen Australiens. Viele Touristen nehmen ein Bad in seinem natürlichen Pool. Aber jetzt kam es zu einem tödlichen Unglück.

An einem der bekanntesten Wasserfälle Australiens sind zwei Schwimmer ertrunken. Die beiden Männer seien am Morgen (Ortszeit) in dem natürlichen Pool unter den Millaa Millaa Falls im tropischen Queensland plötzlich verschwunden, berichtete der australische Sender ABC.

Nach einer aufwendigen Suchaktion unter anderem mit einem Rettungshelikopter wurden rund drei Stunden später die Leichen der zwischen 20 und 30 Jahre alten Opfer geborgen.

Wie genau es zu dem Unglück kam, ist noch unklar. «Offenbar ist ein Mann in Schwierigkeiten geraten und ein Zweiter hat versucht, ihm zu helfen. Aber leider sind dabei beide Männer ums Leben gekommen», sagte Polizeisprecher Jason Smith.

Unfälle sind sehr selten

Ein dritter Mann habe die Geschehnisse vom Ufer aus gesehen und stehe unter Schock. Die Männer waren den Angaben zufolge auf einem Ausflug und stammen nicht aus der Gegend.

Normalerweise gelten die paradiesischen Millaa Millaa Falls, die von tropischem Regenwald umgeben sind, als ruhiger Badeort und Aushängeschild des Tourismus im hohen Norden von Queensland. «Soweit ich weiss, gab es in Millaa Millaa seit vielen, vielen Jahren keine Rettungsaktion dieser Art oder gar Todesfälle», sagte Smith.

Der 18,3 Meter hohe Wasserfall gehört zum sogenannten Waterfall Circuit in der bei Touristen beliebten Region Atherton Tablelands, zu dem auch die malerischen Ellinjaa Falls und die Zillie Falls gehören. Die Region liegt etwa 100 Kilometer südwestlich von Cairns.

