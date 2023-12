Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall in Siebnen SZ durch die umgestürzten Bäume vollständig demoliert. Keystone

Ein 59-jährige Autofahrer ist am Freitagabend in Siebnen SZ in seinem Auto durch umgestürzte Bäume eingeklemmt worden. Er wurde durch die Feuerwehr geborgen und mit einem Rettungshelikopter in ein ausserkantonales Spital geflogen.

Der Autofahrer war talwärts in Richtung Siebnen unterwegs, als das Fahrzeug um 17.00 Uhr von drei durch den Sturm umgeknickte Bäume getroffen wurde, wie die Schwyzer Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

Er sei im Fahrzeug eingeklemmt worden und habe dabei erhebliche Verletzungen erlitten. Aus Sicherheitsgründen sei die betroffene Strasse bis am Samstagmorgen gesperrt worden, da noch weitere Bäume hätten gefällt werden müssen.

sda