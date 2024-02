Die Polizei teilte mit, dass sie einen Anruf von einem Mann erhielt, der sagte, er sei «betrunken gefahren und wisse nicht, was er tut». (Symbolbild) Bild: sda

In Grossbritannien wurde ein Man festgenommen, nachdem er die Polizei angerufen hatte, um sich wegen «Trunkenheit am Steuer» zu melden. Der Autofahrer hatte den erlaubten Grenzwert für Alkohol am Steuer um das Dreifache überschritten, wie ein Test ergab.

Er wurde wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer verhaftet.

Dies, nachdem ein Atemtest ergeben hatte, dass er mehr als dreimal über dem gesetzlichen Grenzwert lag.

Ein Autofahrer in der britischen Grafschaft North Yorkshire hat nach Angaben der lokalen Polizei den Notruf gewählt, weil er sich nicht mehr in der Lage zum Fahren sah.

Britische Medien zitieren die Behörde mit den Worten, der Mann habe erzählt, er sei «betrunken am Steuer und wisse nicht, was er tue».

Mann gab an, er habe «schweres Wochenende» gehabt

Der Fahrer, der den Angaben zufolge in seinen Fünfzigern ist, erzählte dem Notruf, dass er sich in der englischen Stadt Knaresborough befinde und «ein schweres Wochenende» gehabt habe.

15 Minuten nach dem Anruf erreichte die Polizei das Auto des Betrunkenen. Dieser hatte den erlaubten Grenzwert für Alkohol am Steuer um das Dreifache überschritten, wie ein Test ergab.

Beim Atemalkoholtest, der am Strassenrand durchgeführt wurde, wurde ein Wert von 118 gemessen. Der gesetzliche Grenzwert liegt bei 35 Mikrogramm pro 100 Milliliter Atemluft.

Der Brite wurde wegen des Verdachts der Trunkenheit am Steuer festgenommen und blieb in Gewahrsam, teilte ein Sprecher der Polizei weiter mit.