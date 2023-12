Gefahr durch Lawinen, Schnee und Eis +++ Ausfälle bei Flügen und im ÖV +++ Strom im Aargau weg +++ Bayern-Spiel abgesagt

10.27 Uhr

In den Bergen sind in den vergangenen 24 Stunden teils über 50 Zentimeter Schnee gefallen. Dies vor allem in den Ostalpen beziehungsweise im Graubünden. In Klosters und Bergün GR zum Beispiel hat es gemäss SRF Meteo 70 Zentimeter Neuschnee gegeben, in Arosa GR 65 Zentimeter.

Klosters/GR und Bergün/GR : 70 cm

Vals/GR: 69 cm

Zuoz/GR: 51 cm

Braunwald/GL: 42 cm

Kandersteg/BE: 35 cm

Andermatt/UR: 34 cm

Glarus/GL: 22 cm

Zürich/Kloten: 15 cm

Aarau/AG: 10 cm

Luzern: 9 cm

Aarau/AG: 10 cm

Luzern: 9 cm

Basel: 3 cm

Doch auch im Flachland gab es viel Schnee. In Elm GL hat es gemäss des privaten Wetterdienstes Meteonews zum Beispiel 48 Zentimeter gegeben, St. Gallen 30 Zentimeter gegeben und in Zürich-Zürichberg 26 Zentimeter.

In den Bergen (vor allem Ostalpen/Graubünden) sind in den letzten 24 Stunden teils über 50 cm #Schnee gefallen (Foto: Arosa). Damit ist auch die #Lawinengefahr teilweise auf die Stufe gross gestiegen!

Im zentralen und östlichen Mittelland betrug die Schneehöhe gemäss Meteonews am Samstagmorgen zwischen 5 und 15 Zentimeter. In Richtung Alpen und Osten insbesondere in erhöhten Lagen habe es zum Teil aber auch deutlich mehr gegeben.

Am Genfersee wiederum habe es nur geregnet oder es habe Schneeregen gegeben. Auch im Süden sei es in den tieferen Lagen beim Regen geblieben.