Die Polizei hatte im US-Bundesstaat Maine am 1. Juni einen besonders tragischen Fall zu bearbeiten. Facebook/Maine State Police

Wer zart besaitet ist oder selbst kleine Kinder hat, sollte nicht weiterlesen: Im US-Bundesstaat Maine ist ein sechsjähriges Mädchen vom Aluminium-Stiel eines Badminton-Schlägers am Kopf getroffen – und getötet worden.

phi Philipp Dahm

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Familie von Pastor Jesse Morgan aus New Jersey hat Ferien an einem See im US-Bundesstaat Maine gemacht.

Nach dem Zmittag spielten die vier Kinder von Bethy und Jesse Badminton.

Dabei löste sich der Aluminium-Stiel vom Holzgriff vom Badminton-Schläger und traf Tochter Lucy in den Kopf.

Die Sechsjährige erlag vier Tage später im Spital ihren Verletzungen. Mehr anzeigen

Es hätten entspannende Familienferien werden sollen – doch sie endeten für die Morgans in einer Tragödie. Die Eltern und ihre vier Kinder aus Stockholm, New Jersey, sind nach Maine gefahren, um gemeinsam Zeit in einem Häuschen an einem See zu verbringen.

«Dieser Morgen war wunderschön, so wie jeder andere Morgen in dieser Woche», schreibt Vater Jesse Morgan, der Pastor in Newfoundland, New Jersey, ist, in seinem Blog über jenen 1. Juni. Seine Familie habe am letzten Tag vor der Abreise «gemeinsam das Leben genossen».

Nach dem Zmittag wollen die beiden älteren Kinder Badminton spielen, während es sich die Eltern bequem machen. Dann geschieht es: Ein Schläger zerbricht und «ein scharfes Stück trifft Lucys Schädel, während sie an der Seite sitzt». Es verursacht «katastrophale Verletzungen»: «Sie hat noch geatmet, hat aber nicht mehr reagiert, als Bethany und ich sie gehalten und zu Gott geweint haben.»

«Unvorstellbarer Schmerz»

Bethany Morgan fährt mit dem Notarzt mit in ein kleines Spital in Sanford, doch die Sechsjährige wird von dort aus sofort per Helikopter ins Maine Medical Center nach Portland geflogen und operiert. «Auf der Kinder-Intensivstation wurde uns gesagt, dass es kaum Aussicht auf eine Genesung gibt. Wir beten um ein Wunder, aber unsere Herzen tun wegen des unvorstellbaren Schmerzes weh.»

Für den Pastor und seine Familie ist die Situation kaum auszuhalten. Vier Tage beten und hoffen sie, doch es ist vergeblich: Am 5. Juni stirbt Lucy Morgan.

«Ermittler haben herausgefunden, dass sich ein Aluminium-Stiel eines Badminton-Schlägers vom hölzernen Griff gelöst hat», melden laut ABC die Behörden zu dem Unfall. Lucy hatte ihren Geschwistern beim Spiel zugesehen, als sie der Stiel in den Kopf traf.

Lucys Beerdigung ist für den 15. Juni geplant und wird auf der Website von Jesse Morgans Kirche live gestreamt. Ein kleiner Lichtblick in diesen dunklen Stunden ist die Solidarität mit der betroffenen Familie: Auf GoFundMe haben 284 Personen mehr als 131'000 Dollar gespendet, um der Familie unter die Arme zu greifen.