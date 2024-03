Rümlanger Waldrapp Enea ist tot

In Rümlang ZH sind kürzlich zwei Waldrapp-Küken geschlüpft. Bild: sda

Der Waldrapp Enea ist in Domodossola in der Region Boschetto gestorben. Enea und ihr Partner Rupert waren berühmt! Die beiden suchten selbst einen Brutplatz und fanden ihn auf der Fensterbank eines Harley-Davidson-Geschäfts in Rümlang.

Enea und ihr Partner Rupert waren in der Schweiz bekannt, weil sie sich ihren Brutplatz auf der Fensterbank eines Harley-Davidson-Geschäfts in Rümlang aussuchten.

Hier zogen sie zwei Küken, Knuckle und Panhead, auf. Mehr anzeigen

Am späten Nachmittag des 17. März ist der Waldrapp Enea in Domodossola in der Region Boschetto gestorben. Die Untersuchung der Todesursache wird derzeit von der Forst-Carabinieri-Einheit von Domodossola unter der Leitung von Marschall De Carlo durchgeführt.

2018 in der Nähe des Bodensees von Hand aufgezogen, lernte Enea den Weg nach Orbetello. 2020 kehrte Enea in den Norden zurück und wandert seither jedes Jahr zwischen der Schweiz und Orbetello.

Brutplatz in Rümlang

Dank einer vom Zoo Zürich aufgestellten Kamera konnten viele die Aufzucht verfolgen. Zwei Küken, Knuckle und Panhead, wurden erfolgreich aufgezogen: Zum ersten Mal seit 400 Jahren sind in der Schweiz zwei Waldrapp-Küken in freier Wildbahn geschlüpft!