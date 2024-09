Ein Betonmischfahrzeug hat am Montagmorgen die Mischtrommel verloren, flüssiger Beton ist in einer Unterführung ausgelaufen. Der Verkehr ist auch um elf Uhr noch umgeleitet. KEYSTONE

Ein Betonmischer hat in Kaisten AG die Mischtrommel verloren. Diese ist auf die Strasse gerollt und hat einen grossen Teil ihrer Ladung – flüssigen Beton – verloren. Der Verkehr wird umgeleitet.

Diese bleibt in einer Unterführung liegen und verliert einen grossen Teil des darin geladenen flüssigen Betons.

Der Verkehr wird umgeleitet, während verschiedene Feuerwehren und weitere Einsatzkräfte die Unfallstelle räumen.

Verletzt hat sich beim Unfall niemand.

Um sieben Uhr am heutigen Montagmorgen verliert ein Betonmischer aus unbekannten Gründen seine Mischtrommel in Kaisten AG. Diese fällt in einer Unterführung auf die Strasse. Ein grosser Teil des darin befindlichen flüssigen Betons fliesst auf die Strasse.

Die Unterführung ist in beiden Richtungen nicht mehr passierbar. Die Kantonspolizei Aargau hat eine Umfahrung eingerichtet. Die Feuerwehr, ein Bergungsunternehmen und eine Reinigungsfirma seien dabei, die Unfallstelle zu räumen, schreibt «Argovia Today».

Auf Anfrage von blue News bestätigt die Kantonspolizei Aargau, dass die Räumungsarbeiten weiterhin im Gang seien. Autofahrer*innen müssten weiterhin die Umleitung benutzen.