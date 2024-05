Bewusstlos aufgefundene Sechsjährige im Spital gestorben

Das Mädchen verschwand am Sonntag von einem Familienfest in der Region Ravoire VS. Bild: Kantonspolizei Wallis

Ein am Pfingstsonntag in Ravoire VS vermisstes und später bewusstlos aufgefundenes Mädchen ist am Montag im Spital verstorben. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Ereignisses zu ermitteln.

SDA

Die Einsatzzentrale der Kantonspolizei war am Sonntag um 17:54 Uhr über das Verschwinden des Mädchens informiert worden, wie die Walliser Kantonspolizei bekannt gab. Es hatte an einem Familienfest auf dem Grillplatz von Ravoire teilgenommen.

Die Polizei setzte daraufhin in Zusammenarbeit mit ihren zahlreichen Rettungspartnern ein umfangreiches Suchdispositiv ein, an dem sich neben 30 Polizisten 20 Spezialisten regionaler Rettungsdienste und 20 Feuerwehrleuten auch die Luftwaffe sowie mehr als 200 Freiwillige beteiligten. Das Kind wurde schliesslich gegen 21:20 Uhr bei einer Geländedurchsuchung im Wald unterhalb der Kolonie Ravoire bewusstlos aufgefunden.

Das Mädchen wurde sofort vor Ort medizinisch versorgt und anschliessend in kritischem Zustand mit einem Helikopter ins Lausanner Universitätsspital CHUV geflogen. Dort verstarb es am späten Montagmorgen, wie die Polizei mitteilte.

alfa, sda