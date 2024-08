Wechselhafte Wetterbedingungen können zu vereinzelten Blitzeinschlägen auch am Strand führen.. (Symbolbild) Vern Fisher/KEYSTONE

An einem Strand in der italienischen Region Abruzzen sind bei einem Blitzeinschlag mindestens drei Menschen verletzt worden.

Gabriela Beck Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem Blitzeinschlag af einen Strand an der Adriaküste wurden mindestens drei Personen verletzt.

Eine Frau musste reanimiert werden, eine andere hatte Lähmungserscheinungen in den Beinen.

Die Behörden warnen vor wechselhaften Wetterbedingungen in Mittelitalien. Mehr anzeigen

Wie unter anderem die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete, traf der Blitz am Samstag kurz nach Mittag einen Strand an der Adriaküste nahe der Kleinstadt Alba Adriatica, zwischen drei und sieben Menschen seien davon getroffen worden.

Am schwersten verletzt wurden demnach drei Frauen: eine Italienerin aus Alba Adriatica, die reanimiert werden musste und schliesslich ins Krankenhaus gebracht wurde – sowie eine belgische Touristin und eine weitere, die wegen Lähmungserscheinungen in ihren Beinen ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert wurden. Die örtlichen Behörden bestätigten die Angaben zunächst nicht.

Die Region Abruzzen, in der das von dem Blitzeinschlag betroffene Alba Adriatica liegt, liegt im östlichen Teil Mittelitaliens – wird aber aus historischen Gründen zu Süditalien gezählt.

Die italienische Zivilschutzbehörde warnte am Samstag vor wechselhaften Wetterbedingungen in Mittelitalien, die zu vereinzelten Unwettern und häufigen Blitzen führen könnten.