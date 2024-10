Braunbär tötet Pilzsammler in der Slowakei

Mehrere Dutzend Braunbären wurden in letzter Zeit in der Slowakei zum Abschuss freigegeben. Sie haben ihre Scheu vor dem Menschen verloren und sind zu einer Gefahr geworden. (Symbolbild) Monika Skolimowska/KEYSTONE

Ein Braunbär hat in der Slowakei einen Pilzsammler angegriffen und tödlich verletzt. Ein Rettungsteam konnte in dem unwegsamen Gelände nicht mehr helfen, der Mann verblutete.

sda/tgab SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Braunbär hat in der Slowakei einen Pilzsammler angegriffen und eine der Hauptarterien an den Beinen aufgerissen.

Ein Rettungsteam eines herbeigerufenen Helikopters liess einen Sanitäter in dem unwegsamen Gelände zu dem Verletzten hinab. Doch der Mann verblutete.

Zuletzt hatte sich ein tödlicher Bärenangriff in der Slowakei im Jahr 2021 ereignet. Mehrere Dutzend Braunbären wurden in letzter Zeit zum Abschuss freigegeben. Mehr anzeigen

Der 55-Jährige Pilzsammler war in Begleitung einer anderen Person in einem Waldgebiet in der Nähe des Dorfes Hybe unterwegs, als der Bär angriff. Dies sagte eine Polizeisprecherin zur Onlineausgabe der Zeitung «Sme». Das Team eines herbeigerufenen Helikopters konnte den Schwerverletzten in dem unwegsamen Gelände orten und liess einen Sanitäter mit einer Seilwinde zu ihm hinab.

«Bei dem Angriff hatte der Bär jedoch eine der Hauptarterien der unteren Extremitäten des Mannes getroffen, was zu schweren Blutungen und Kreislaufstillstand führte», heisst es im Bericht der Retter. Der Pilzsammler sei noch vor Ort seinen Verletzungen erlegen.

Innerhalb der vergangenen Jahre ist es die zweite tödliche Verletzung, die ein Braunbär in der Slowakei einem Menschen zugefügt hat. Zuletzt hatte sich ein Vorfall dieser Art im Jahr 2021 ereignet, ebenfalls in der Region Liptov im Osten des Landes.

In der Slowakei gibt es Schätzungen zufolge rund 1300 Braunbären. Bevorzugt leben sie in den Gebirgen oder in dichten Wäldern. Mehrere Dutzend von ihnen wurden in letzter Zeit zum Abschuss freigegeben, weil sie die Scheu vor dem Menschen verloren hatten oder zu einer Gefahr für Leben, Gesundheit und Eigentum der Bürger geworden sind.

sda/tgab