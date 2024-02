Niemand wurde verletzt im Vue-des-Alpes-Tunnel, als leicht entflammbare Flüssigkeit ausfloss und die Fahrbahn blockierte. Bild: Keystone

Eine Tanklastenwagen-Panne sorgte im Tunnel Vue-des-Alpes im Neuenburger Jura für eine Sperrung. Leicht entflammbare Flüssigkeit war ausgetreten, und es war Rauch entstanden. Der Brand- und Rettungsdienst konnt den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Wegen einer Tanklastenwagen-Panne ist am Donnerstagvormittag der Tunnel Vue-des-Alpes im Neuenburger Jura gesperrt worden. Leicht entflammbare Flüssigkeit war ausgetreten, und es war Rauch entstanden. Verletzt wurde niemand.

Der Unfall verursachte keine grösseren Schäden

Der Brand- und Rettungsdienst und der Schutz- und Sicherheitsdienst konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen, wie die Neuenburger Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Ab 13.20 Uhr war der Tunnel wieder in beide Richtungen befahrbar. Der Unfall, der durch einen Motorschaden am Tanklastwagen ausgelöst worden war, verursachte keine grösseren Schäden an der Infrastruktur.

SDA/tcar