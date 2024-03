Brückengeländer durchbohrt Auto – Lenkerin gerettet

Von einem «Osterwunder» spricht die Freiwillige Feuerwehr Preding in der Steiermark nach einem schweren Autounfall. APA/FF-PREDING/KEYSTONE

Die Feuerwehr staunt über das «Osterwunder»: Ein Brückengeländer hat das Auto einer betrunkenen Lenkerin durchbohrt — die 33-Jährige überlebt dennoch.

dpa

Die Frau (33) hat nach Angaben der Polizei Steiermark angegeben, betrunken gewesen zu sein.

Das Auto stürzte mit einem Teil des Geländers von der Brücke in ein Bachbett.

Ein Passant hat einen Knall gehört, ist zur Unfallstelle geeilt und hat die Frau aus dem Wrack gerettet, ehe der Motorraum Feuer gefangen hat. Mehr anzeigen

Eine Autolenkerin hat in Österreich einen Unfall überlebt, bei dem sich ein Brückengeländer aus Metall in den Innenraum des Fahrzeugs gebohrt hat. Die Frau (33) hat nach Angaben der Polizei Steiermark angegeben, betrunken gewesen zu sein. Sie sei vermutlich kurz eingenickt und gegen das Brückengeländer gekracht.

Der Unfall passierte am Sonntagmorgen in Hengsberg rund 30 Kilometer südlich von Graz. Das Auto stürzte mit einem Teil des Geländers von der Brücke in den Rand eines Bachbetts. Ein Passant habe einen Knall gehört, sei zur Unfallstelle geeilt und habe die Frau aus dem Wrack gerettet, ehe der Motorraum Feuer gefangen habe, teilt die Polizei mit.

Die Feuerwehr spricht von einem «Osterwunder», dass die Frau überlebte. Das Brückengeländer war durch den Aufprall auf einer Länge von zehn Metern aus der Verankerung gerissen worden. Die Lenkerin wurde österreichischen Medien zufolge mit Verletzungen schweren Grades in das Landeskrankenhaus Wagna gebracht.

Das Metallgestänge hat die Windschutzscheibe auf der Fahrerseite durchschlagen und nach Angaben der Feuerwehr auch die Rückenlehne des Fahrersitzes durchbohrt. Die Fahrerin stammt aus Deutschlandsberg in der Steiermark.

