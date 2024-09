Bub begeht 180 Straftaten und beantragt Asyl in der Schweiz

Asylbewerber aus Afrika auf dem Weg zur Unterkunft. Ein Elfjähriger hat einen Asylantrag in der Schweiz gestellt. (Symbolbild) Bild: IMAGO

Ein Bub aus Marokko begeht in Deutschland 180 Straftaten und kommt wegen seines Alters immer wieder frei. Jetzt hat der Elfjährige einen Asylantrag in der Schweiz gestellt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Elfjähriger Marokkaner begeht 180 Straftaten in Deutschland und beantragt jetzt Asyl in der Schweiz.

Die deutsche Polizei konnte ihn aufgrund seines Alters nicht festnehmen.

Laut deutschen Behörden gehört der Bub in eine geschlossene Anstalt. Mehr anzeigen

Er ist elf Jahre alt, kommt aus Marokko und hat laut deutschen Behörden mehr als 180 Straftaten begangen. Immer wieder wurde der Bub festgenommen, musste aber aufgrund seines Alters auf freien Fuss gesetzt werden. Auf der Flucht ist er jetzt in der Schweiz aufgetaucht und hat Asyl beantragt. Der Asylantrag wird von den zuständigen Behörden «nun erst geprüft».

70 Einbrüche mit älteren Komplizen

Trotz eines privaten Sicherheitsdienstes verschwand der Bub immer wieder aus dem Heim und führte Straftaten durch. Darunter rund 70 Einbrüche in Häuser und Wohnwagen, meistens gemeinsam mit älteren Komplizen. Die Polizei hat ihn dabei öfter erwischt, musste ihn aber immer laufenlassen. Nach deutschem Recht sind Kinder unter 14 Jahren strafunmündig.

Wie die deutsche Wochenzeitung «Die Zeit» schreibt, glauben ein behördlicher Vormund und der Kinder- und Jugendnotdienst in Hamburg, dass der Elfjährige in eine geschlossene Einrichtung gehört. Zuletzt hatte ein Familiengericht auch beschlossen, den Buben in einer geschlossenen Anstalt unterzubringen.

Als er jetzt untertauchte, leitete das deutsche Bundeskriminalamt eine europaweite Vermisstensuche ein, worauf eine E-Mail aus der Schweiz eintraf – ein Asylantrag des jungen Marokkaners liegt vor.