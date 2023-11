Bund warnt vor ergiebigem Niederschlag ab Sonntag

Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 11.11.2023

Die kommenden Tage werden in weiten Teilen der Schweiz feucht und nass. Der Bund warnt aktuell mit Warnstufe 3 vor ergiebigem Niederschlag besonders am Alpennordhang und im Wallis.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Bund warnt für die kommenden Tag vor ergiebigem Niederschlag und ruft die Warnstufe 3 aus.

Besonders am Alpennordhang und im Wallis soll es viel Niederschlag geben. Es werden zwischen 100 und 150 mm erwartet. Mehr anzeigen

Der Bund warnt aktuell vor einem «Niederschlagsereignis von intensivem Dauerregen» und hat für Sonntag 6 Uhr bis Mittwoch 12 Uhr die Warnstufe 3 ausgegeben.

«Damit sind vor allem am Alpennordhang, im Wallis und im westlichen Jura ergiebige Niederschläge zu erwarten», schreibt das Bundesamt für Meteorologie und Klimatotlogie Meteoschweiz.

Niederschlagsmengen am Mittwoch. Meteoschweiz

Zwischen 100 und 150 mm Niederschlag

Demnach bringe eine starke West- bis Nordwestströmung ab morgen Sonntag zunehmend milde und sehr feuchte Meeresluft in den Alpenraum.

Der Zustrom feuchter Meeresluft aus Westen im Wesentlichen dauere von Sonntagmorgen bis Mittwochmittag an, heisst es weiter. Damit seien am Alpennordhang und in weiten Teilen des Wallis insgesamt zwischen 100 und 150 mm Niederschlag zu erwarten, was der Warnstufe 3 entspreche.

Die grössten Niederschlagsmengen dürften demnach in den Regionen vom Unterwallis über die Waadtländer Alpen bis ins Berner Oberland fallen.

Schneefallgrenze schwankt

Auch im westlichen Jura sei im gleichen Zeitraum von ergiebigen Niederschlägen zwischen 70 bis 120 mm auszugehen.

Die Schneefallgrenze werde am Sonntag von anfänglich tiefen Lagen auf 1800 bis 2000 Meter ansteigen, schreiben die Meteorolog*innen. Am Montag steige sie vorübergehend auf 2500 bis 2800 Meter an, um am Dienstag wieder auf rund 2200 Meter zu sinken.

Auf Mittwoch sei wegen einer Kaltfront ein weiteres Absinken der Schneefallgrenze auf 1500 Meter zu erwarten.